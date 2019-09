Champions League 2019/2020: Inter Slavia Praga, Napoli Liverpool LIVE

Torna la Champions League e promette subito spettacolo con quattro super sfide: Napoli-Liverpool e Dortmund-Barcellona, il giorno dopo Psg-Real e Atletico-Juventus. Piu' malleabile l'esordio dell'Inter di Conte con lo Slavia Praga, incuriosisce quello dell'Atalanta in casa della Dinamo Zagabria.

Inter-Slavia Praga: formazioni: Inter (3-5-2): 1 Handanovic, 2 Godin, 6 De Vrij, 37 Skriniar, 19 Lazaro, 8 Vecino, 77 Brozovic, 12 Sensi, 18 Asamoah, 10 Lautaro, 9 Lukaku. (5 Gagliardini, 7 Sanchez, 16 Politano, 23 Barella, 27 Padelli, 33 D'Ambrosio, 87 Candreva). All.: Conte. Slavia Praga (4-2-3-1): 1 Kolar, 5 Coufal, 15 Kudela, 2 Hovorka, 12 Zeleny, 22 Soucek, 7 Stanciu, 27 Traore, 10 Husbauer, 9 Olayinka, 21 Skoda. (31 Kovar, 3 Holes, 18 Boril, 17 Provod, 23 Sevcik, 11 Tecl, 14 Van Buren). All.: Trpisovsky. Arbitro: Buquet (Fra).

Napoli-Liverpool: formazioni - Napoli (4-4-2): 1 Meret, 22 Di Lorenzo, 26 Koulibaly, 44 Manolas, 31 Ghoulam, 7 Callejon, 5 Allan, 8 Fabian Ruiz, 24 Insigne, 11 Lozano, 14 Mertens. (25 Ospina, 2 Malcuit, 19 Maksimovic, 6 Mario Rui, 12 Elmas, 20 Zielinski, 9 Llorente). All.: Ancelotti. Liverpool (4-3-3): 13 Adrian, 66 Alexander-Arnold, 32 Matip, 4 Van Dijk, 26 Robertson, 14 Henderson, 3 Fabinho, 5 Wijnaldum, 11 Salah, 9 Firmino, 10 Mané. (62 Keheller, 6 Lovren, 12 Gomez, 15 Oxlade-Chamberlain, 20 Lallana, 23 Shaqiri, 7 Milner). All.: Klopp. Arbitro: Felix Brych (Ger).

Le partite di oggi (RISULTATI E CLASSIFICHE)

Inter -Slavia Praga ore 18:55

Lione-Zenit

Borussia Dortmund-Barcellona ore 21

Napoli-Liverpool

Ajax-Lille

Red Bull-Genk

Chelsea-València

Benfica-Lipsia

Il punto della prima giornata

Conte punge, io non da Champions? Luogo comune - I moduli sono ''tutte cazzate perché conta l'atteggiamento'' e che non sia un allenatore abituato a giocare la Champions ''è un luogo comune'': Antonio Conte è carico, pungente. La Champions League è alle porte, il patron Zhang Jindong dopo due anni d'assenza, sarà seduto in tribuna e per l'allenatore dell'Inter sarà importante ''iniziare con il piede giusto anche per trovare stabilità e continuità, perché Roma non è stata costruita in un giorno''. L'Inter debutta in Champions dopo tre successi consecutivi in campionato, la vetta della classifica e un calendario fitto di partite impegnative. La mente però è concentrata sullo Slavia Praga. ''Se ci sarà da battagliare - dice Conte - battaglieremo. Loro sono una squadra fisica, con buona tecnica e con la mentalità di un gruppo abituato a vincere''.

Ancelotti aspetta Reds,'Napoli protagonista - Pronti via, la Champions del Napoli comincia con la sfida ai campioni in carica, ai colossi di Klopp che stanno domando la Premier League. Una montagna che il Napoli tenterà di scalare come già fatto lo scorso anno, quando Insigne fece impazzire il San Paolo segnando il gol partita allo scadere in scivolata. "Il Liverpool - dice Ancelotti partendo proprio da quel successo - è cresciuto rispetto allo scorso anno, perché vincere ti dà certezze e giocano a memoria. Ma è cresciuto anche il Napoli che ha più qualità nella rosa. Credo sarà una partita dello stesso livello emozionale dello scorso anno, combattuta, con molta intensità e ci auguriamo con lo stesso risultato". Il tecnico non vuole però che un successo sia effimero, come accaduto con l'eliminazione dal girone dal suo primo anno azzurro: "L'obiettivo è passare il turno - spiega - in Champions vogliamo essere protagonisti. Lo scorso anno l'eliminazione ha avuto conseguenze anche nei mesi successivi".