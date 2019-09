Moto: Rossi si rilancia a Misano, positivo per il podio

A Misano - dove Jorge Lorenzo vanta tre vittorie, quattro pole e il record assoluto del circuito e Valentino Rossi altrettanti successi - Marc Marquez cerca la fuga mondiale, forte dei 78 punti che lo dividono da Andrea Dovizioso. Se domenica centrerà il decimo podio consecutivo il campione in carica della MotoGp farà un altro bel passo verso la successione a se stesso, per il quarto anno di fila. Ecco perché "non c'è bisogno di fare follie - chiarisce - Ho un buon vantaggio in campionato, dobbiamo mantenere la calma e cercare di concludere le gare".

Ma lo spagnolo sa che a San Marino non avrà vita facile.

Oltre che dagli assalti di Alex Rins e Fabio Quartararo, oltre che dalla grinta di Dovizioso e Danilo Petrucci e dalla rincorsa di Maverick Vinales, dovrà guardarsi dalla ritrovata verve di Valentino Rossi, caricato dalla 'passeggiata' in sella alla Yamaha per le via della sua Tavullia e dai buoni riscontri che ha avuto nei test di fine agosto, proprio sulla pista dove si corre domenica. "Misano per me è un Gran Premio speciale - ha sottolineato Rossi - quello vero di casa. Mi sento bene in moto, sono positivo. Vediamo se siamo abbastanza forti per lottare per la vittoria". A proposito delle novità provate sulla M1, doppio scarico e forcellone in carbonio, ha aggiunto: "Il primo addolcisce l'erogazione, mentre con il forcellone la moto diventa più precisa. Sono tutte cose da provare, finalmente: negli ultimi anni non succedeva". Nei test ha avuto anche un primo assaggio della moto del 2020, quando scadrà il contratto con la Yamaha: "Il prossimo anno sarà importante per capire se avrò la forza e la velocità per continuare oppure no".

"Mi sono allenato, sto bene, mi sento pronto". Dovizioso è parso tranquillo in vista del rientro in gara, dopo il brutto volo di Silverstone. "Dovrebbe fare caldo e quindi sarà difficile per tutti gestire le gomme. Ma avremo la possibilità di lottare per il podio" ha assicurato il ducatista, che a San Msrino vinse nel 2018: "L'anno scorso fu una gara speciale, ma questa volta sarà diversa, perché ci sono piloti molto forti e le condizioni saranno differenti. Vediamo che grip riusciremo a trovare, se sarà lo stesso dei test o se cambierà qualcosa".

"Honda sta facendo il possibile, ma non siamo ancora migliorati. Non è facile avere confidenza con la moto con queste premesse, ma di sicuro non ho perso la motivazione" le parole di Lorenzo. A Misano "da sempre, mi sono trovato bene, è una pista molto tecnica, mi piace. Purtroppo non mi trovo nelle migliori condizioni".