In campo Milan-Brescia 1-0 LIVE

MIlan in vantaggio al 13' con una rete di Calhanoglu

Così in campo

Milan con Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Suso; Andre' Silva, Castillejo. Brescia con Joronen, Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella, Bisoli, Tonali, Dessena, Spalek, Donnarumma, Torregrossa

Marco Giampaolo ''non arretra di un millimetro'' dopo il ko di Udine, tira dritto per la sua strada e rilancia a petto in fuori: ''Dobbiamo dominare le partite, imporre il nostro gioco. Il Milan deve tornare a fare il Milan''. La falsa partenza non gli provoca ''alcuna preoccupazione'' e - alla vigilia della gara contro il Brescia, club da lui allenato sei anni fa ma di cui preferisce non ricordare la sua esperienza, terminata a 'Chi l'ha visto' - il tecnico rossonero lancia un appello ai quasi 60mila tifosi che saranno a San Siro: ''Chiedo umilmente pazienza, l'ho detto quando sono arrivato che sarebbe servito tempo. La squadra deve assimilare conoscenze collettive, non è un problema di qualità. Lavoriamo seriamente e sento il gruppo fidelizzato. La partita con l'Udinese è stata sbagliata non per mancanza di volontà ma per mancanza di conoscenze. Si può solo fare meglio''.

Corini, troveremo un Milan arrabbiato - Un Brescia versione surfista. E' ciò che vuole l'allenatore Eugenio Corini in vista della partita contro il Milan: "Ai miei ragazzi dico sempre che quando si sale su un'onda come abbiamo fatto a Cagliari, occorre essere poi ancora piu' bravi e dimostrare di saperci restare sopra". Al di la' delle metafore, e' chiaro che l'appuntamento che attende le rondinelle e' da circoletto rosso a prescindere dalle difficolta' che il Milan sta attraversando: "Anche perche' troveremo un Milan molto molto arrabbiato al di la' dei valori importanti che ha. Non credo nelle semplificazioni in base alle quali siccome loro hanno perso la prima, allora noi abbiamo la testa piu' sgombra. Questi aspetti non mi interessano: io penso alla mia squadra, agli accorgimenti da adottare, a dove si puo' migliorare. E la vittoria di Cagliari - prosegue Corini - deve farci sentire ancora piu' responsabilizzati".