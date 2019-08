Serie A, stasera in campo Bologna-Spal

In capo alle 20.45 al Dall'Ara di Bologna i Rossoblù contro la Spal per l'anticipo della 2/a giornata del Campionato di Serie A.

Ecco le probabili formazioni.

Bologna (4-2-3-1): 28 Skorupski, 14 Tomiyasu, 23 Danilo, 4 Denswil, 35 Dijks, 16 Poli, 99 Kinsley, 7 Orsolini, 21 Soriano, 10 Sansone, 24 Palacio. (1 Da Costa, 11 Krejcì, 13 Bani, 15 Mbaye, 25 Corbo, 5 Medel, 30 Schouten, 31 Dzemaili, 32 Svanberg, 9 Santander, 17 Skov Olsen, 22 Destro). All.: Mihajlovic.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

Spal (3-5-2): 99 Berisha, 4 Cionek, 23 Vicari, 27 Felipe, 77 D'Alessandro, 8 Valoti, 7 Missiroli, 19 Kurtic, 3 Igor, 31 Di Francesco, 37 Petagna. (22 Thiam, 25 Letica, 24 Dickmann, 13 Reca, 98 Mawuli, 11 Murgia, 6 Valdifiori, 21 Strefezza, 95 Jankovic, 9 Moncini, 10 Floccari, 43 Paloschi). All.: Mihajlovic.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

Indisponibili: Fares. Arbitro: Di Bello di Brindisi.

Quote Snai: 1,87; 3,40; 4,25.