Mihajlovic dimesso dall'ospedale, sarà in panchina venerdì

"Sinisa Mihajlovic è stato dimesso oggi, in buone condizioni generali, dal reparto a Bassa Carica Microbica dell'Unità operativa di Ematologia del Policlinico di Sant'Orsola dopo avere ricevuto - senza complicazioni - il primo ciclo di terapia ed avere completato tutti gli accertamenti necessari". Buone notizie in casa Bologna. Con questo comunicato il club e l'ospedale Sant'Orsola hanno ufficializzato il termine del primo ciclo di cure del tecnico serbo dei rossoblù, che a metà luglio era stato ricoverato dopo la diagnosi di leucemia. Mihajlovic aveva ottenuto di poter essere in panchina a Verona, per la prima di campionato, quando ha sorpreso tutti.

Ora potrà godere di qualche giorno di libertà, prima del secondo ciclo di cure. E in mente, l'allenatore ha il derby con la Spal.

Sinisa è intenzionato domani a dirigere l'allenamento di rifinitura del Bologna, che venerdì sera esordirà in casa.

"Bentornato guerriero!". Così su facebook il ministro dell'Interno Matteo Salvini commenta la notizia delle dimissioni dall'ospedale dell'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, al termine del primo ciclo di chemioterapia per curarsi dalla leucemia.