Spettacolare incidente dopo le prime curve del Gran Premio di Gran Bretagna classe MotoGp. La Yamaha di Fabio Quartararo e Andrea Dovizioso si toccano e entrambi i piloti cadono violentemente a terra. La Ducati del forlivese va addirittura in fiamme, mentre Dovizioso, brutta botta per lui, viene portato via in barella al centro medico.