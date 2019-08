Premier League: in campo Aston Villa-Everton LIVE

Tempi duri per Frank Lampard. Senza Hazard e col mercato bloccato il Chelsea arranca e il neo tecnico, amata bandiera del passato, ha perso con United e Liverpool (ai rigori) e ha pareggiato a Stanford Bridge col Leicester. Ora deve cercare di raddrizzare la situazione nella trasferta con la neopromossa Norwich che ha steso pero' il Newcastle con una tripletta di Pukki. Ma il big match e' un altro: si affrontano le uniche due a punteggio pieno, il Liverpool campione d'Europa e l'Arsenal a trazione Aubameyang, sfida aperta ma coi Reds favoriti d'obbligo. Il City dopo la bella ma sfortunata gara col Tottenham (il Var ha cancellato il gol vittoria) e' favorito in casa del Bournemouth come l'United col Crystal Palace (Pogba si deve far perdonare il rigore sbagliato coi Wolves, che ieri hanno stangato il Toro). Anche per il Tottenham di Kane non ci dovrebbero essere problemi col Newcastle, ancora a zero punti.

