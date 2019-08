LaLiga: il Siviglia apre a Granada - LIVE

Il rocambolesco ko del Barca a Bilbao infiamma la Liga, ora i catalani provano a rimettersi in carreggiata ospitando domenica il Betis mentre il Real, dopo un precampionato zoppicante, e' in testa e prova a dare il bis ospitando il Valladolid. Non dovrebbe faticare troppo neanche il nuovo Atletico di Simeone in casa del Leganes. Verifica anche per il Siviglia di Monchi che gioca in casa del Granada reduce dallo scoppiettante 4-4 col Villarreal. Inizio rallentato anche per il Valencia che e' impegnata nella trasferta di Vigo.

