Dzeko-Zaniolo guidano la Roma, ad Arezzo 3-1

Una Roma ordinata e sempre più dipendente dall'estro di Edin Dzeko e dalla ritrovata verve di Nicolò Zaniolo vince 3-1 (0-0) l'ultima amichevole di precampionato ad Arezzo. Dopo un primo tempo a reti bianche grazie alla buona partita difensiva della formazione che milita in Serie C, i giallorossi passano in vantaggio all'inizio della ripresa su rigore siglato da Perotti. Pari sempre dal dischetto dei padroni di casa e nuovo vantaggio giallorosso siglato dal bomber bosniaco fresco di rinnovo a sorpresa. Chiude il match il gol di Kluivert entrato nel finale. A otto giorni dall'esordio contro il Genoa ultime prove per Fonseca, che sceglie una formazione che si avvicina a quella titolare: in porta Pau Lopez, con Florenzi e Kolarov esterni e Jesus e Fazio centrali (in attesa degli ultimi movimenti di mercato in entrata). In mediana ci sono Cristante e Diawara. Conferme sulla trequarti: Under, Zaniolo e Perotti alle spalle di Dzeko, fresco di rinnovo di contratto e ora al centro più che mai del progetto del nuovo tecnico portoghese. Nel primo tempo i giallorossi si muovono bene ma si scontrano contro il muro difensivo dell'Arezzo: due i gol annullati per fuorigioco a Dzeko e Perotti e diverse le azione pericolose orchestrate dal centravanti bosniaco, oltre al palo di Under . Nella ripresa la Roma parte a razzo e va in gol dopo soli tre minuti: Zaniolo viene atterrato in piena area di rigore, il penalty lo trasforma Perotti per l'1-0. Un vantaggio che dura poco: al minuto 7 Cheddira sfugge al neo entrato Mancini e il giallorosso lo atterra, rigore dubbio che Belloni trasforma per l'1-1. Subito il pareggio la Roma si getta in avanti fino a raggiungere di nuovo il vantaggio con Dzeko servito in area da Kolarov su velo di Zaniolo. I giallorossi continuano ad attaccare tra le consuete girandole di sostituzioni (in campo anche Mancini, Pellegrini, Kluivert, Santon, Antonucci, Schick e Defrel), ma rischiano il pari su una ripartenza dell'Arezzo che colpisce la traversa con Caso. Negli ultimi minuti il ritmo rallenta e c'è il tempo per vedere un altro gol con il nuovo entrato Kluivert che fissa il punteggio sul 3-1 per un match che, in vista dell'esordio in campionato, non cambia le buone impressioni lasciate dalla formazione di Fonseca nell'amichevole di lusso vinta domenica scorsa all'Olimpico con il Real Madrid.