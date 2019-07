Grande festa al Due Ponti Sporting Club

Mega festa fra VIP, sportivi e appassionati di padel, quella organizzata al Due Ponti Sporting Club dai patron Emanuele e Pietro Tornaboni e Emme Events, per celebrare la prima edizione del Safilens Padel Evolution Open Championship Pro/Am-VIP (15-27 luglio). Sotto i riflettori del Players Party, che ha accolto oltre 1.000 ospiti, Manuela Arcuri, Nathaly Caldonazzo, Pamela Camassa, Lorenzo Bisciglia, Alessandra Sensini, Cristina Fantoni, Alessia Macari, Myriam Fecchi, Gianni Rivera e gli Actual.

Molti i successi festeggiati. Primo fra tutti, il record assoluto nella storia del padel italiano, segnato dall’evento, con 184 coppie partecipanti. A ciò si aggiungono le sei ore di diretta streaming per la giornata conclusiva (sabato 27), commentata da Sebastiano Sorisio e Luca Fiorino e condotta da Jolanda De Rienzo; in studio Paolo Cecinelli e in collegamento dal campo la madrina dell’evento Hoara Borselli e gli Actual.

In campo giocatori tra i più forti del Mondo: Adrián Matías Baez Clemente, Andrés Britos, Michele Bruno, Marcelo Capitani, Cristian Calneggia, Saverio Palmieri, Aris Patiniotis, Denis Tomas Perino, Germán Tamame, GianMarco Toccini e Alfonso Viuda Hernandez. Sabato 27 luglio la gironata finale: i finalisti del torneo internazionale e i protagonisti dell’esibizione Pro/Am-VIP. Quest’ultima vedrà scendere in campo il conduttore Sky Alessandro Lupi e gli ex calciatori Giuliano Giannichedda, Dario Marcolin e Luca Marchegiani. A loro saranno affiancati i migliori giocatori del padel internazionale.