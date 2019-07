Mattarella riceve le Azzurre: 'Irrazionale disparità con gli uomini'

"Non avete vinto il Mondiale, ma il vostro mondiale l'avete vinto qui: avete conquistato la pubblica opinione e acceso i riflettori sul vostro sport in un modo non più revocabile". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alle Azzurre del calcio protagonista a Francia 2019. "Non spetta a me stabilire le forme in cui si deve esprimere il calcio, ma non posso fare a meno di sottolineare come sia del tutto irrazionale e inaccettabile la diversa condizione tra calcio degli uomini e delle donne", ha aggiunto Mattarella riferendosi al mancato professionismo femminile.

"Ho chiesto di incontrarvi per farvi i complimenti, avete fatto un mondiale fantastico. Ringraziarvi perché vi ha seguito l'intero paese, siete state un momento di aggregazione, il Paese ne ha bisogno. Non ho avuto modo di vedere tutte le partite - ha aggiunto Mattarella - non ho visto quella con l'Olanda: forse è stato meglio. Ho saputo che c'e' stato qualche momento di sconforto. Non sappiamo chi vincerà, ma voi il Mondiale l'avete vinto, qui in Italia. Avete conquistato la pubblica opinione, acceso i riflettori in modo non più revocabile. Non posso fare a meno di sottolineare che è del tutto irrazionale e inaccettabile la differenza tra calcio maschile e femminile, che ha dimostrato di aver raggiunto qualità tecnica, e vorrei aggiungere senza ricorso a infingimenti e simulazioni, che possono essere utili ma meno sportive. Lo sport e' importante, voi avete spinto moltissime bambine a seguire il mondo del calcio, questo amplierà la platea: e se con una platea cosi' ristretta abbiamo una Nazionale di questo livello, possiamo sperare".