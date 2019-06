Mondiali Donne, in campo Francia-Usa 0-1 LIVE

In campo Francia-Usa 0-1, secondo quarto dei mondiali donne. la vincente affronterà in semifinale l'Inghilterra.

Stati Uniti subito in gol proprio con Rapinoe al 5'

La vigilia è stata turabta dalle polemiche innescate da Donald Trump: il presidente americano ha infatti criticato per non aver cantato l'inno nazionale Usa Megan Rapinoe, una delle star della nazionale statunitense che e' la favorita del torneo. "Non penso che il suo atteggiamento sia appropriato", ha detto il presidente nel corso di un'intervista, spiegando come il fatto che la campionessa prima della partita con la Spagna non abbia cantato The Star-Spangled Banner, come mostrano le immagini, lo abbiano disturbato. Del resto Rapinoe, 33 anni, al suo terzo campionato del mondo e apertamente gay non ha mai nascosto la sua opposizione alla Casa Bianca di Trump, definendosi una "walking protest" in difesa dei diritti e contro le diseguaglianze. Ed e' stata proprio lei ad inginocchiarsi durante l'inno, come molti campioni del football americano, prima di alcune partite della sua squadra dei Seattle Reign.