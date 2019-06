Mercato: Juve, Inter e Napoli aspettano i primi colpi

E' questione di giorni, se non addirittura di ore, poi le big della Serie A irromperanno fragorosamente sul mercato, mettendo a segno i primi colpi, fra quelli annunciati e a sorpresa. Nell'attesa dell'arrivo di Matthijs DE LIGT dall'Ajax, la Juve lunedì potrà far firmare il centrocampista Adrian RABIOT: il suo contratto col PSG, infatti, scade proprio il 30 giugno. Sarebbe un bel colpo per il club bianconero. L'Inter, dopo essersi garantita GODIN, LAZARO e SENSI (passaggio confermato dall'ad Carnevali), sta per chiudere con DZEKO e BARELLA. Lo stesso vale per il Napoli con MANOLAS.

Anche se, il Manchester City insiste per KOULIBALY, ormai sul punto di fare coppia fissa con il collega di reparto greco, in un pacchetto arretrato partenopeo davvero impenetrabile. Si parla di un'offerta di 100 milioni per il difensore senegalese da parte dei 'citizens'. Si aspettano notizie da Madrid circa il possibile arrivo di James Rodriguez, il colombiano che piace ad Ancelotti. Asse di mercato tra Juventus e Roma che, nelle ultime ore, avrebbero imbastito un possibile scambio fra Spinazzola e Luca Pellegrini. Mancherebbe soltanto l'intesa sugli ingaggi tra i due giocatori e le rispettive nuove squadre. In caso di fumata bianca nelle prossime ore, secondo Sky Sport, i due calciatori potrebbero sostenere già domani le visite mediche.





Con lo scambio la Juve dovrebbe ottenere un conguaglio economico di dieci milioni di euro. Spinazzola, soltanto dieci presenze nell'ultima serie A con la Juve, è stato infatti valutato 25 milioni, 15 Luca Pellegrini. Daniele DE ROSSI, chiusa la lunghissima parentesi a Roma (che punta su BARTRA per sostituire Manolas), è sempre più vicino alla Fiorentina: per lui si parla di un contratto annuale con opzione sul secondo. La Samp del nuovo allenatore Eusebio DI FRANCESCO punta BERARDI e VERDI che, per Sassuolo e Napoli, hanno un valore rispettivo di 40 e 20 milioni. In alternativa potrebbero arrivare in blucerchiato KARAMOH dall'Inter o EDER dallo Jiansu Suning. Il Milan, incassata l'esclusione dalla prossima Europa League, starebbe perfezionando la cessione di Gigi DONNARUMMA al PSG, ma senza ricevere come contropartita - oltre a una trentina di milioni - anche AREOLA. Giampaolo avrebbe chiesto PRAET della Samp, uno dei suoi giocatori preferiti.

Finisce l'avventura del difensore Andrea RAGGI nel Principato. Il Monaco, infatti, ha reso noto - attraverso il proprio sito - che non rinnoverà il contratto al giocatore, classe 1984. Raggi arrivò a Montecarlo nell'estate 2012, dopo essersi svincolato dal Bologna. Secondo il Sun, Radamel FALCAO, attaccante colombiano del Monaco, sarebbe tentato dall'Inter Miami, squadra che milita nella MLS. Il Guardian scrive che Gianfranco ZOLA lascerà il Chelsea, dopo avere rifiutato il ruolo di ambasciatore del club 'Blues': l'ex fantasista punta ad allenare. Da Barcellona arriva la smentita del club che spiega di non essere stato mai stato interessato al difensore De Ligt.