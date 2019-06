Norvegia-Inghilterra apre stasera alle 21 a le Havre i quarti di finale del Mondiale donne. Chi vince affronterà in semifinale la vincente di Francia-Stati Uniti in campo domani alle 21 a Parigi.

L'Italia torna in campo sabato alle 15 a Valenciennes contro l'Olanda. In caso di vittoria le azzurre trovano in semifinale la vincente di Germania-Svezia in programma sempre sabato alle 18.30 a Rennes.