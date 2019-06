Il Brasile strapazza 5-0 il Perù e vola da primo del gruppo A ai quarti di Coppa America. La Seleçao chiude a 7 punti davanti al Venezuela che vince 3-1 sul Bolivia e passa come seconda con 5 punti. Il Perù resta con 4 punti e aspetta gli altri match per qualificarsi come migliore terza