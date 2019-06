F1: Gp Canada LIVE Ferrari Vettel sempre al comando a metà gara

La Ferrari di Sebastian Vettel è sempre in testa al Gran Premio del Canada a metà gara e con un pit-stop alle spalle. Dietro al pilota tedesco la Mercedes di Lewis Hamilton seguita dall'altra Rossa di Charles Leclerc.

Partenza regolare nel Gran Premio del Canada sul circuito cittadino di Montreal. La Ferrari di Sebastian Vettel che partiva dalla pole position è scattata davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton ed al compagno di squadra Charles Leclerc. Perde una posizione al via l'altra la Mercedes di Valtteri Bottas che scala dalla sesta alla settima pozione.

Mercedes in allarme prima del via del Gran Premio del Canada di Formula 1 per un problema idraulico alla vettura di Lewis Hamilton. ''Abbiamo scoperto una perdita idraulica - comunica la scuderia tedesca si twitter - sulla macchina di Lewis nella tarda serata di ieri. Abbiamo diagnosticato la fonte e stiamo rimettendo insieme la macchina pronta per la gara''. I meccanici della Mercedes, che a Montreal si era presentata con un nuovo motore, sono al lavoro per evitare possibili penalità prima del semaforo verde alle 20.10 ora italiana.

Sebastian Vettel conquista la pole position del Gran premio del Canada, che si disputa a Montreal. Il tedesco della Ferrari ha firmato il tempo di 1'10"240, superando in dirittura d'arrivo il crono del campione del mondo Lewis Hamilton, in ritardo di 0"206. Terzo tempo per l'altro ferrarista Charles Leclerc, a 0"680 dal compagno di scuderia. Quarto l'australiano Daniel Ricciardo su Renault. LA GRIGLIA DI PARTENZA