Tennis: Federer ko, Nadal in finale a Parigi

Rafa Nadal è il primo finalista sulla terra rossa del Roland Garros. Lo spagnolo in semifinale ha battuto il rivale di sempre Roger Federer in soli tre set, in 2h25' di gioco, con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-2. Nadal affronterà in finale il vincente dell'altro match che opporrà il serbo Novak Djokovic all'austriaco Dominic Thiem.