Mondiali U-20, Italia Mali nei quarti di finale

Italia-Mali in campo per i quarti di finale dei mondiali Under 20. Chi vince incrocia in semifiale l'Ucraina che ha superato la Colombia 1-0

Paolo Nicolato che ha assistito alla gara è rimasto impressionato dalle capacità messe in campo dalla squadra africana: "Hanno battuto l'Argentina e hanno dimostrato di essere forti - le parole drl tecnico Azzurro -. Sono i Campioni d'Africa, in questo Mondiale hanno sempre segnato grazie a degli elementi dotati di grande tecnica ma soprattutto in virtù della loro struttura fisica. Sanno soffrire e ripartire e noi ci dobbiamo preparare ad una partita molto tosta".