Ecco i mondiali donne, apre Francia-Corea del Sud

La platea internazionale, i riflettori, gli sponsor che arrivano e l'audience che cresce. E ora la palla a centro campo per un mondiale di calcio che, declinato al femminile, mai come ora era apparso così attraente. Scatta Francia 2019, 24 nazionali e un palcoscenico da calcare per il titolo mondiale, ma anche per rivendicare diritti che di strada ne devono fare ancora tanta.

Si parte stasera con le padrone di casa che sfidano la Corea del Sud nel match inaugurale. E proprio le transalpine sono in testa nei consensi del pubblico, davanti anche agli Usa in corsa per il bis iridato. Un torneo che vedrà l'Italia esordire domenica con l'Australia. 'Siamo quello che sognavamo, siamo #ragazzemondiali' lo slogan delle azzurre della ct Milena Bertolini: un'occasione per fare il salto di qualità e catturare pubblico e consensi. Elena Linari e Ilaria Mauro caricano la nazionale. "Non vediamo l'ora che si cominci - ha detto la Linari - perché è tanto che lo stiamo preparando e siamo pronte a scendere in campo". "Siamo concentratissime, cariche. Il calcio è gran parte della mia vita e portare questa maglia è un'emozione molto forte" le fa eco Mauro. Allo Stade du Hainaut' di Valenciennes dopo vent'anni l'Italia ritrova il mondiale donne: un punto di partenza, non di arrivo. Un'occasione da non perdere anche per mostrare show in campo e affermare diritti

I bookie dicono Francia e Usa, Italia insegue - Ventiquattro squadre si contendono l'ottava Coppa del mondo di calcio femminile. Tra queste, dopo venti anni esatti, c'è anche l'Italia, approdata in Francia per le fasi a gironi. Ad inaugurare la Fifa Womens World Cup 2019 saranno proprio le padrone di casa contro la Corea del Sud. La Francia parte con i favori dei bookmaker, che la vedono non solo largamente avanti per il passaggio della fase a gironi (1,30 contro Norvegia a 5,00, Corea del Sud a 9,00 e Nigeria addirittura a 51,00) ma in testa alle big per alzare la Coppa al cielo: Planetwin365 quota il successo delle francesi 4,50, al pari degli Stati Uniti. A seguire, in lizza per la vittoria finale Germania (6,50) e Inghilterra (7,50). Per l'Italia capitanata da Sara Gama solo quota 41,00, dietro la Norvegia (31,00). Secondo gli analisti Planetwin365, infatti, potrebbe essere già la prima partita della fase a gironi, contro l'Australia (domenica 9 giugno), a determinare le chance delle azzurre nel percorso mondiale e, dunque, anche una rimodulazione delle quote. Con 1,95 l'Australia parte infatti ampiamente davanti alle altre contendenti del Girone C, con il Brasile della fuoriclasse Marta a 2,15 e la Giamaica a 81,00. In mezzo c'è l'Italia, il cui passaggio alle fasi ad eliminazione al momento vale 8,00 volte la posta.