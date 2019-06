Tennis: Fognini eliminato a Parigi, Zverev ai quarti

Si ferma agli ottavi di finale il percorso di Fabio Fognini al Ronald Garros. Il ligure, ultimo superstite della pattuglia italiana, si è arreso in quattro set al numero 5 al mondo, il tedesco Alexander Zverev, che si è imposto per 3-6, 6-2, 6-2, 7-6 in poco meno di tre ore di gioco. Al prossimo turno, Zverev affronterà il favorito del torneo, Novak Djokovic. Senza aver ancora perso un set, Novak Djokovic approda ai quarti di finale del Ronald Garros, secondo slam stagionale del tennis. Il n.1 al mondo ha regolato in tre partite il 29enne tedesco Jan Lennard Struff, n.45 del ranking mondiale, col punteggio di 6-3. 6-2, 6-2