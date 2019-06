Moto2: Schrotter in pole position al Gp d'Italia

Con il tempo di 1'51''129, nuovo record della pista, Marcel Schrotter (Kalex) ha conquistato la pole position nella classe Moto2 del Gran Premio d'Italia in programma domani all'autodromo del Mugello. Dietro al tedesco, hanno chiuso la prima fila le altre Kalex dello svizzero Tom Luthi e dello spagnolo Alex Marquez, distanziati dalla vetta rispettivamente di appena 40 e 217 millesimi. Il primo degli italiani è Niccolò Bulega (Kalex) che domani in gara scatterà dalla quarta casella, mentre il suo compagno di team Luca Marini ha ottenuto il 6/o tempo. Il leader del mondiale Lorenzo Baldassarri (Kalex), ancora convalescente dopo la caduta nel Gp di Francia a Le Mans, non è andato oltre la 15/a piazza.