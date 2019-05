Champions, Salah: 'Che emozione, penso ogni giorno alla finale'

"Immagino tutti i giorni come potrà essere. È un'emozione, non vediamo l'ora". Così Mohamed Salah, intervistato da Sky Sport 24, racconta le proprie sensazioni a pochi giorni dalla finale di Champions League, per lui la seconda consecutiva, di sabato contro il Tottenham. "L'anno scorso sono stato sfortunato e contro il Real la squadra ha perso - aggiunge l'egiziano ex Roma -. Ora abbiamo un'altra occasione, c'è grande emozione me compreso. Sarà una partita difficile, ci conosciamo perché ci siamo affrontati in campionato, dove siamo arrivati davanti a loro. Ma questo non vuol dire nulla: sarà una partita a sé, siamo concentrati e vogliamo vincere. Conta anche la fortuna, ma dovremo impegnarci a fondo".

Alisson, sarà partita più importante mia carriera - "Giocare una finale è sempre un piacere, abbiamo sensazioni positive. Sono felice, abbiamo fatto un ottimo lavoro: la Premier ci è sfuggita nonostante 97 punti, ma la stagione è stata davvero importante. Dopo la semifinale con il Barcellona abbiamo vissuto momenti speciali, ci aspetta una grande finale. Sarà la partita più importante della mia carriera". Intervistato da Sky Sport 24, Alisson parla della finale di Champions League che giocherà sabato al Wanda Metropolitano di Madrid e fa capire che non farà la fine di Karius, portiere dei Reds l'anno scorso e protagonista in negativo della sfida per la Coppa persa contro il Real Madrid. " Se temo di commettere errori decisivi? Può succedere a chiunque di sbagliare in una finale - dice Alisson -, ma gli errori li commette solo chi gioca certe partite. Sono concentrato su me stesso, lavoro dall'inizio della stagione per questo momento e finalmente è arrivato. Farò del mio meglio per aiutare la squadra".