Atalanta da favola, Champions con il dilemma Gasperini

All'Atalanta da record, che ha chiuso al terzo posto qualificandosi alla Champions League per la prima volta, ne manca all'appello solo uno. I punti totali: nella prima delle tre stagioni di Gian Piero Gasperini erano stati 72, per una quarta posizione che valeva l'Europa League. Ieri sera col 3-1 al Sassuolo i nerazzurri hanno finito a 69, a pari merito con l'Inter ma con gli scontri diretti a favore. Coi 41 conquistati nel girone di ritorno (lo stesso numero dei gol in trasferta), però, hanno fatto il vuoto, vincendo lo scudetto virtuale dal giro di boa alla trentottesima.

L'ennesimo dei primati (vedi 10 vittorie lontano da Bergamo) di un'annata irripetibile. Basti citare il miglior attacco a 77 reti, 103 complessive in 49 partite disputate sui tre fronti (16 in 6 match nelle qualificazioni di Europa League, 10 in 5 di Coppa Italia), con Duvan Zapata, l'investimento più cospicuo di sempre (26 milioni in tutto, saldo a giugno 2020 da versare alla Sampdoria), re dei bomber di casa con 23 in A (solo Pippo Inzaghi fece meglio, 24, '96/'97), 2 in Europa League e 3 in Coppa Italia, con il trofeo perso nella finale a Roma tra le polemiche con la Lazio a metà mese. Non aver regalato alla bacheca la coppa gemella di quella vinta nel 1963 è un rimpianto relativo.



Proprio Gasperini, piuttosto, è il primo dei punti interrogativi di una squadra e di una società che hanno ormai assunto la dimensione di big aggiunta: se il presidente Antonio Percassi domenica sera al Mapei Stadium ha assicurato di volersi tenere stretto il tecnico, l'interessato ha invece rimarcato di doversi ancora sedere al tavolo di confronto con la dirigenza. Ribadendo un concetto già noto: si continua solo se c'è piena condivisione di idee. Nell'ultima conferenza stampa del dopogara di una lunghissima cavalcata, il tecnico, alludendo seppur velatamente alle cifre che circolano sul suo conto riguardo al vociferato pre-contratto con la Roma, non ne ha fatto una questione di soldi ma di coerenza: "La scorsa estate avevo parlato di 'mercato triste' sentendomi rispondere che avevo in mano la rosa più forte della storia dell'Atalanta", le sue parole nella pancia dello stadio reggiano. La proprietà vuole assecondarlo senza vendere e anzi comprando gli innesti necessari.