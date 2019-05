Serie A: Torino Lazio, Sampdoria Juventus LIVE Probabili formazioni

Da possibile spareggio per l'Europa a ininfluente appendice di campionato. Il Torino ospita la Lazio nell'ultima partita della stagione, quella dell'addio a Emiliano Moretti e dei rimpianti per una qualificazione europea sfuggita si un soffio quando sembrava ormai alla portata. "Vogliamo battere la Lazio per chiudere in bellezza, li rispettiamo ma vogliamo vincere", ruggisce Walter Mazzarri, che chiede a Belotti e compagni di riscattare la brutta sconfitta di Empoli con una vittoria per mantenere il settimo posto. In campo andrà quindi la formazione migliore, con la sola eccezione di Moretti, che dopo le ultime emozioni ha chiesto di non giocare. "Se la partita va come deve andare, lo farò entrare a 5' dalla fine e il capitano gli darà la fascia", annuncia Mazzarri, che chiede ai compagni del difensore "di non essere condizionati" dai festeggiamenti. Vuole fare sul serio, il tecnico granata, per congedarsi al meglio dal pubblico che riempirà ancora una volta lo stadio. Il tecnico si godrà poi un po' di riposo, prima di affrontare un'estate che, tra mercato e decisioni dell'Uefa sul fair plau finanziario, si preannuncia bollente. "Io non gufo nessuno", precisa Mazzarri in merito alla possibilità che il Milan venga escluso dalle coppe. "Negli ultimi anni il settimo posto ha significato Europa, quest'anno no - osserva -: se qualcuno avesse problemi ci sentiremmo ancora più in diritto. In quel caso ce lo saremmo meritati".

Probabili formazioni di Torino-Lazio. Torino (3-5-2): 39 Sirigu, 5 Izzo, 33 N'Koulou, 24 Moretti, 29 De Silvestri, 23 Meité, 88 Rincon, 8 Baselli, 34 Aina, 14 Falque, 9 Belotti. (1 Ichazo, 25 Rosati, 7 Lukic, 11 Zaza, 15 Ansaldi, 17 Singo, 19 Damascan, 21 Berenguer, 36 Bremer, 72 Millico). All.: Mazzarri. Diffidati: Berenguer. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Djidji, Parigini. Lazio (3-5-2): 24 Proto; 15 Bastos, 33 Acerbi, 26 Radu; 77 Marusic, 16 Parolo, 25 Badelj, 21 Milinkovic-Savic, 19 Lulic; 32 Cataldi; 17 Immobile. (23 Guerrieri, 90 Furlanetto, 58 Armini, 98 Zitelli, 13 Wallace, 4 Patric, 14 Durmisi, 27 Romulo, 66 Jordao, 6 Leiva, 99 Abukar, 71 Capanni). All.: Inzaghi. Indisponibili: Berisha, Lukaku, Caicedo, Luiz Felipe, Strakosha, Luis Alberto, Marusic. Squalificati: Correa. Diffidati: Durmisi, Strakosha, Caicedo, Luiz Felipe. Arbitro: Abisso di Palermo Quote Snai: 2,35; 3,55; 2,85

Alle 18 in campo Samp-Juve, Allegri: 'Ci vediamo su altri schermi'

Probabili formazioni di Sampdoria-Juventus. Sampdoria (4-3-1-2): 33 Rafael, 24 Bereszynski, 25 Ferrari, 15 Colley, 22 Tavares, 10 Praet, 4 Ronaldo Vieira, 14 Jankto, 92 Defrel, 17 Caprari, 27 Quagliarella (1 Audero, 72 Belec, 7 Sala, 26 Tonelli, 6 Ekdal, 8 Barreto, 5 Saponara, 16 Linetty, 11 Ramirez, 23 Gabbiadini, 20 Sau). All.: Giampaolo. Indisponibili: Murru. Squalificati: nessuno. Diffidati: Audero, Sau, Bereszynski. Juventus (4-3-3): 21 Pinsoglio, 2 De Sciglio, 19 Bonucci, 24 Rugani, 37 Spinazzola, 23 Emre Can, 5 Pjanic, 30 Bentancur, 16 Cuadrado, 10 Dybala, 7 Ronaldo. (1 Szczesny 32 Del Favero 4 Caceres 12 Alex Sandro 15 Barzagli 18 Kean 41 Nicolussi Caviglia). All. Allegri. Squalificati: Bernardeschi, Matuidi. Diffidati: Cuadrado, Manduzkic. Indisponibili: Perin, Chiellini, Cancelo, Khedira, Douglas Costa, Mandzukic. Arbitro: Nasca Quote Snai: 3,80; 3,75; 1,90