Saluta la Ligue1, Psg chiude a Reims

Dopo Premier, Ligua e Bundesliga, giunge alla fine anche la Ligue11 con molti responsi già scritti. Resta ancor aperta infatti la lotta per non retrocedere e per evitare il terz'ultimo posto che dovra' disputare il playout con la terza della seconda divisione (la vincente di Troyes-Lens in campo oggi alle 18). Coinvolte Digione (31 punti), Caen (33), Amiens (34) e Monaco (36). Psg campione, Lilla in Champions, Lione ai preliminari, St.Etienne in Europa League con i vincitori delle due coppe, Reims e Strasburgo. Finisce l'avventura di Rudi Garcia al Marsiglia dopo un'annata deludente e la mancata qualificazione all'Europa League nonostante il buon apporto di Balotelli.

Il quadro dell'ultima giornata (stasera alle 21)