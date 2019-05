Bayern Monaco a caccia della Coppa di Germania

Dopo la vittoria in volata in Bundesliga il Bayern cerca il raddoppio sabato in Coppa contro il Lipsia. Quello che si disputera' sabato a Berlino alle 20 si annuncia un match equilibrato. La Coppa ha spesso un andamento anomalo rispetto al campionato tanto che ci sono stati quattro vincitori diversi negli ultimi quattro anni. E' la terza finale di fila per Niko Kovac che spera di bissare il successo dell'anno scorso con il Francoforte. Il Bayern ha superato un lungo momento di stanca e ha stroncato in volata un deludente Dortmund. Ma il Lipsia, terzo in Bundesliga, e' un avversario tosto in grado di impensierire i bavaresi.