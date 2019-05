Agcom, multa da 2,4 milioni a Sky per il pacchetto calcio

Multa da 2,4 milioni di euro a Sky per le variazioni al pacchetto Calcio. L'ha decisa Agcom con una delibera nella quale si spiega in sostanza che l'emittente non ha avvisato gli utenti correttamente né ha concesso il diritto di recesso gratuito di fronte alle modifiche. Il caso riguarda il cambiamento dell'offerta calcio a partire dalla stagione in corso, con il passaggio a Dazn di tre partite a giornata di serie A. L'azienda replica rivendicando di aver agito correttamente eannunciando ricorso al Tar.