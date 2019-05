Dopo il triplete del Manchester City tocca al Barcellona e al Bayern cercare il raddoppio, dopo la netta vittoria nella Liga e quella in volata in Bundesliga. I blaugrana sono i grandi favoriti nella finale di Coppa del Re domenica alle 21 a Siviglia contro il Valencia. La squadra di Marcelino in rimonta ha arpionato il quarto posto Champions mentre il Barcellona e' ancora sotto choc dopo lo 0-4 di Liverpool. Inoltre lamenta le assenze di vari titolari, tra cui Suarez e Dembele, mentre sono in forte dubbio Ter Stegen, Lenglet e Coutinho. Ma a trascinare i compagni ci sarà l'ispirato Messi di questa stagione che ha chiuso la Liga con 36 gol in 34 gare. Il Barcellona cerca la quinta vittoria consecutiva in Coppa del Re, la 31/a della storia.