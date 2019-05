Sassuolo Roma, formazioni

Vigilia di Sassuolo Roma turbata in casa giallorossa . dalle proteste per la vicenda De Rossi. Due ore di contestazione dai toni forti per ribadire che la Roma ha sbagliato a non rinnovare il contratto di Daniele De Rossi. Mentre il capitano e la squadra salivano su un treno alla stazione Termini per dirigersi a Reggio Emilia, dove domani è in programma la gara contro il Sassuolo (assente Manolas a causa di un trauma distorsivo alla caviglia destra), i gruppi organizzati della Curva Sud hanno manifestato il proprio dissenso nei confronti del presidente James Pallotta - 'invitato' a più riprese a vendere il club - e della dirigenza (Baldissoni e Baldini i più bersagliati dai cori) riunendosi sotto la sede dell'Eur della società. In due mila hanno fatto sentire la propria voce, mostrando una serie di locandine con l'immagine di De Rossi e la scritta "Le leggende non si toccano". Eloquenti anche un paio di lunghi striscioni: "Le bandiere non si ammainano, si difendono e si onorano. 'Dirigenza' di cialtroni senza rispetto" e "L'As Roma è la nostra leggenda...solo gli indegni la chiamano azienda".

Probabili formazioni di Sassuolo-Roma.

Sassuolo (4-3-3): 47 Consigli, 21 Lirola, 3 Demiral, 31 Ferrari, 6 Rogerio, 32 Duncan, 4 Magnanelli, 73 Locatelli, 25 Berardi, 9 Djuricic, 20 Boga. (79 Pegolo, 2 Marlon, 5 Lemos, 17 Sernicola, 98 Adjapong, 10 Matri, 19 Odgaard, 30 Babacar, 34 Di Francesco, 99 Brignola). All. De Zerbi. Squalificati: Bourabia. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Magnani, Sensi, Peluso. Roma (4-2-3-1): 83 Mirante, 24 Florenzi, 20 Fazio, 5 Juan Jesus, 11 Kolarov, 4 Cristante, 42 Nzonzi, 17 Under, 27 Pastore, 92 El Shaarawy, 9 Dzeko. (1 Olsen, 63 Fuzato, 2 Karsdorp, 15 Marcano, 18 Santon, 16 De Rossi, 7 Pellegrini, 19 Coric, 8 Perotti, 22 Zaniolo, 34 Kluivert, 14 Schick). All.: Ranieri. Squalificati: nessuno. Diffidati: Florenzi, Schick. Indisponibili: Manolas. Arbitro: Maresca di Napoli Quote Snai: 6,00; 4,75, 1,48