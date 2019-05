Ligue1: in palio il terzo posto Champions

A due turni dal termine rimane in sospeso il terzo posto che porta alle qualificazioni Champions. Il Lione, che ha +4 sul St.Etienne, riceve il Caen impelagato nella lotta per evitare il terz'ultimo posto, che comporta il playout, a pari punti col Monaco. Piu' semplice il compito del St.Etienne che ospita il tranquillo Nizza. Il Monaco, che continua a scherzare col fuoco, ha bisogno della vittoria nella gara interna con l'Amiens. Il Marsiglia e' impegnato a Tolosa, ultima gara casalinga per i campioni del Psg che ricevono il Digione.

Il quadro della 37/ma giornata

Bordeaux-Reims sabato alle 21

Guingamp-Nimes

Lilla-Angers

Lione-Caen

Monaco-Amiens

Montpellier-Nantes

Paris SG-Digione

St. Etienne-Nizza

Strasburgo-Rennes

Tolosa-Marsiglia