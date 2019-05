LaLiga: ultimo turno, ma si pensa già al mercato

Ultimo turno in Liga ma si pensa gia' al mercato. Griezmann al Barcellona, Hazard al Real, Icardi all'Atletico le prime suggestioni. Se lo scudetto e' del Barca, e Atletico e Real sono in Champions, rimane in ballo il quarto posto che si giocano Valencia e Getafe, con minime possibilita' per il Siviglia mentre l'Athletic Bilbao dovrebbe essere la terza per l'Europa League. Villarreal e Valladolid non dovrebbero creare problemi, ma in caso di arrivo ex eaquo passarebbe il Valencia, in vantaggio negli scontri diretti col Getafe. Il Siviglia rientrerebbe in gioco solo in caso di doppia sconfitta delle contendenti e suo successo sull'Athletic. Il Barcellona chiude in casa dell'Eibar, mentre la via crucis del Real Madrid finira' al Bernabeu ospitando il Betis. Per loro due sconfitte e un pari nelle ultime quattro desolanti gare

Il quadro dell'ultimo turno (RISULTATI E CLASSIFICA)