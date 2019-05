Non solo Massimiliano Allegri, Milano e Roma panchine roventi

Mentre Massimiliano Allegri lascia la panchina bianconera, i rumors sul valzer degli allenatori continua incessante perché sono molti i cambiamenti che dovrebbero verificarsi in estate.

Alla Juve potrebbe arrivare Pochettino (orientato a lasciare il Tottenham) visto che i due sogni del presidente, Guardiola e Zidane, sono irraggiungibili. Ma nelle ultime ore rimbalza anche una voce su Deschamps, ora ct della Francia.

Anche i due tecnici della finale dell'ultima Coppa Italia sono al centro delle voci di mercato. Il presidente Lotito ha confermato Simone Inzaghi ("e' il mio figlioccio, nessuno lo ha messo sulla graticola"), ma potrebbe essere l'allenatore a lasciare, visto che piace molto al Milan, dove Gattuso sembra destinato all'addio. La Lazio potrebbe sostituirlo con Mihajlovic, personaggio di provata fede biancoceleste, che per questo non ha ancora risposto all'offerta del Bologna che vuole farlo rimanere in rossoblù.

Gian Piero Gasperini è invece l'obiettivo della Roma, anche se il tecnico Atalanta e' concentrato sul raggiungimento del posto Champions e difficilmente rinuncerebbe a giocarsi il prossimo anno le sue chanche in Europa: anche per questo il club di Pallotta non ha ancora rinunciato del tutto a Sarri. Il consulente Baldini, amico di lunga data dell'ex 'nocchiero' del Napoli, deve però capire le reali intenzioni del Chelsea.

All'Inter stanno stringendo i tempi per l'arrivo di Conte. All'ex ct azzurro sarebbero stati promessi acquisti all'altezza, e circolano con insistenza i nomi di De Paul, Danilo del Manchester City, Barella, Rakitic e Chiesa. De Zerbi è orientato a rimanere al Sassuolo, mentre la permanenza di Tudor all'Udinese dipende dalla salvezza della squadra friulana. Prandelli dovrebbe comunque lasciare il Genoa. Qualcuno a Firenze comincia a mettere in dubbio il futuro di Montella nonostante il contratto firmato al momento di prendere il posto di Pioli. Al suo posto, se davvero ci fosse questa clamorosa separazione, potrebbe arrivare Semplici dalla Spal.