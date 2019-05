Genoa Cagliari, formazioni

"Dipende esclusivamente da noi. Dobbiamo fare la partita e vincerla. Ma soprattutto dovremo mantenere la calma e non perdere la fiducia". Cesare Prandelli è consapevole del valore della posta in palio della sfida con il Cagliari che può valere la salvezza. "E' una partita che dobbiamo affrontare con concentrazione ed equilibrio. Abbiamo lavorato bene sia dal punto di vista fisico che mentale e cercato di resettare tutti gli alibi. Dipende tutto, tutto da noi". Sfida che Prandelli affronterà senza lo squalificato Romero e con assenze pesanti come quelle di Sturaro, Mazzitelli e Lazovic ma sono ancora tanti i dubbi di formazione. "Questa settimana ho parlato molto chiaro ai ragazzi: fino all'ultimo minuto avrò dei dubbi, tutti hanno dimostrato di poter essere titolari". Ma c'è una cosa sulla quale non ha dubbi Prandelli. "Sarà importante non perdere la calma ma soprattutto non perdere mai la fiducia. Perché anche nell'ultima gara abbiamo avuto delle opportunità poi è bastato un episodio per perdere la fiducia. Sono convinto che metteremo in campo tutte le nostre qualità".

Maran: 'A Genova per fare una grande gara' - A un punto dalla meta salvezza. Ma di mezzo c'è una delle trasferte più difficili della stagione: al Marassi il Cagliari troverà un Genoa che deve assolutamente vincere per evitare un possibile sorpasso dell'Empoli che domenica gioca in casa un'altra partita della disperazione con il Torino. La squadra di Maran avrà anche Ionita grazie allo sconto di squalifica arrivato in settimana. Mancheranno però Ceppitelli e Faragò. "Abbiamo lavorato bene - ha detto il tecnico - sono convinto che andremo a Genova a fare una grande gara. Convinti che sarà una buona prestazione. Dobbiamo trovare la forza da quello che ci sarà - ha detto - siamo vaccinati: non ci dobbiamo fare condizionare".

Probabili formazioni di Genoa-Cagliari.

Genoa (4-3-3): 97 Radu, 14 Biraschi, 87 Zukanovic, 3 Gunter, 4 Criscito; 8 Lerager, 21 Radovanovic, 44 Veloso; 24 Bessa, 10 Lapadula, 19 Pandev (93 Jandrei, 1 Marchetti, 13 Pezzella, 33 Lakicevic, 18 Rolon, 99 Schafer, 26 Dalmonte, 32 Pedro Pereira, 11 Kouamè, 9 Sanabria) All. Prandelli. Squalificati: Romero Diffidati: Kouame, Lerager, Rolon Indisponibili: Hiljemark, Favilli, Sturaro, Mazzitelli, Lazovic. Cagliari (4-3-1-2): 28 Cragno, 33 Srna, 19 Pisacane, 15 Klavan, 3 Pellegrini, 27 Deiola, 8 Cigarini, 21 Ionita, 18 Barella, 30 Pavoletti, 10 Joao Pedro. (16 Aresti, 1 Rafael, 12 Cacciatore, 56 Romagna, 22 Lykogiannis, 26 Leverbe, 17 Oliva, 6 Bradaric, 20 Padoin, 14 Birsa, 29 Castro, 32 Despodov, 9 Cerri). All.: Maran. Squalificati: nessuno. Diffidati: Cigarini, Joao Pedro. Indisponibili: Ceppitelli, Faragò, Thereau. Arbitro: Valeri di Roma Quote Snai: 1,55; 3,90; 6,25