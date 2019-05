Bundesliga: Bayern per lo scudetto LIVE

Chiusura coi fuochi d'artificio in Bundesliga. Il Bayern ha +2 sul Dortmund, ma il calendario incrocia i loro destini con le squadre in lotta per il quarto posto. Al Bayern basta il pari col Francoforte avendo parita' negli scontri diretti ma una differenza-reti migliore col Dortmund. Il Moenchengladbach, che ospitera' il Dortmund, e' quarta a pari punti col Leverkusen che gioca in casa dell'Hertha e potrebbe quindi sfruttare la situazione per qualificarsi in Champions. Il Francoforte e' staccato di un punto, quindi ci vorrebbe un'impresa in casa del Bayern per approdare in Champions.

