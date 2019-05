Inter Chievo, Bologna Parma

Inter Chievo alle 21 e Bologna Parma alle 19 chiudono la 36/ma giornata di Serie A.

In casa Inter il futuro è solo il Chievo e la Champions, o meglio raccogliere il prima possibile i sei punti necessari per strappare matematicamente il pass europeo. Luciano Spalletti prova ad allontanare il fantasma di Antonio Conte che aleggia sulla panchina dell'Inter, ricorrendo anche a citazioni cinematografiche per far tacere i rumors. Non c'è tempo per pensare al futuro, che oggi, almeno pubblicamente, non interessa al tecnico toscano: la testa è solo a centrare l'obiettivo minimo stagionale, complicato dalle vittorie di tutte le dirette avversarie. "In testa ho solo l'Inter", ha tagliato corto Spalletti. "Non mi interessa cosa succederà, non interessa nemmeno ai calciatori il mio futuro. Le voci non ci spostano dall'obiettivo Champions, che è fondamentale". Voci che tuttavia non si interrompono, perché Conte sembra sempre più vicino ai nerazzurri, con Spalletti che non nasconde comunque un certo fastidio per gli spifferi dalla società. "Se giornali così importanti stanno scrivendo che il prossimo anno non sarò più sulla panchina dell'Inter avranno i loro buoni 'Robert Redford' motivi", con citazione riferita al film 'L'uomo che sussurrava ai cavalli' con Redford protagonista.