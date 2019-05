Giro: da Vinci a Orbetello, prima chance velocisti

La Toscana farà da sfondo anche alla 3/a tappa del 102/o Giro d'Italia di ciclismo, in programma domani sui 220 chilometri che collegano Vinci (Firenze) a Orbetello (Grosseto). La corsa rosa comincia a scendere verso sud e si prepara a entrare nel vivo con un'altro omaggio: questa volta toccherà a Leonardo da Vinci, di cui quest'anno ricorre il quinto centenario della morte. Vinci è all'esordio come città di tappa, Orbetello lo è come città d'arrivo (nel 1998 vi partì una frazione rosa). Il via della corsa verrà dato in via Fucini, alle 12,10, dopo una sfilata cittadina per le vie di Vinci. A quel punto comincerà il percorso leggermente ondulato con un finale pianeggiante. La carovana attraverserà le colline del Senese, prima di arrivare nel Grossetano (si attraverseranno appunto le province di Firenze, Siena e Grosseto): previsto anche un Gran premio della montagna, dopo 182,3 chilometri di corsa, a 202 metri d'altezza (4/a Categoria). I traguardi volanti saranno posti a Poggibonsi (km 63,5) e Grosseto (167,5). Gli ultimi 15 km sono caratterizzati da strade ampie e pianeggianti; nell'ultimo km ci sono due curve che porteranno al rettilineo finale di Lungomare Marinai d'Italia, dove i corridori sono attesi fra le 17 e le 17,30. Prevista la prima, vera volata del Giro.