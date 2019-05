F1, pole Gp Spagna a Bottas su Hamilton, terzo Vettel

E' di Valtteri Bottas su Mercedes la pole position nel Gp di Spagna, quinta prova del Mondiale di Formula 1, in programma domani sul circuito di Barcellona. Il pilota finlandese, alla terza pole consecutiva, avrà al suo fianco in prima fila il compagno di squadra Lewis Hamilton. Seconda fila per la Ferrari di Sebastian Vettel e per Max Verstappen con la Red Bull. Quinto tempo e terza fila per Charles Leclerc con l'altra Ferrari. Con 1'15''406, Bottas ha fatto anche segnare il nuovo record della pista, oltre a conquistare la terza pole consecutiva della stagione, staccando di sei decimi Hamilton e oltre otto la Ferrari di Vettel. In terza fila con Leclerc ci sarà Pierre Gasly Red Bull Racing. Quarta fila targata Haas, con Romain Grosjean e Kevin Magnussen. Quinta fila per Daniil Kvyat (Toro Rosso) e Daniel Ricciardo (Renault).





Vettel: "Non abbastanza veloci, ci manca grip" - "Il terzo settore per noi è più che un tallone d'Achille. Il bilanciamento è azzeccato, forse abbiamo un po' più di sottosterzo rispetto alle Mercedes, ma soprattutto quel che ci manca su quel tipo di curve è al momento il grip". Così' Sebastian Vettel prova a spiegare il distacco in qualifica della sua Ferrari dal pole-man Valtteri Bottas, oltre otto decimi, accumulato quasi tutto nella terza parte del circuito di Barcellona. "Ovviamente non sono contento ma la macchina non dà brutte sensazioni. Nel primo settore abbiamo messo giù tutto il potenziale, ma evidentemente non siamo abbastanza veloci", ha concluso il tedesco, che domani partirà in seconda fila.