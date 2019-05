Premier, ultimo atto. Al City serve una vittoria

Premier, ultimo atto. Il gol di Company al Leicester spinge il Manchester City verso lo scudetto dopo una straordinaria battaglia col Liverpool che segue a un punto. Sabato serve una vittoria in casa del Brighton quart'ultimo (7 ko in casa su 18 gare) per suggellare la conquista dello scudetto (oltre alla Coppa di Lega e a quella possibile nella finale della Fa Cup il 18 col Watford) e attenuare la delusione per il ko ai quarti di Champions. Il Liverpool spera in un miracolo, intanto dovra' battere il roccioso Wolves (che andra' in Europa League a meno di un successo in coppa del Watford). L'altro nodo e' il quarto posto Champions: al Tottenham basta un punto con l'Everton, in caso di ko puo' essere affiancato dall'Arsenal (che gioca a Burnley), che e' in vantaggio negli scontri diretti.

