Ligue1: sfida a distanza Lione-St Etienne

Lione e St.Etienne mantengono vivo l'interesse della Ligue 1, cannibalizzata dallo strapotere del Psg, battendosi per il terzo posto che vale gli spareggi Champions. Il Lione parte da +1 ma deve affrontare la dura trasferta con un Marsiglia. Non e' facile neanche il compito del St. Etienne che riceve il Montpellier. La perdente della volata tra Lione e St.Etienne finira' quarta e disputera' l'Europa League insieme alle vincitrici delle due coppe nazionali, Reims e Strasburgo. Il Monaco, che gioca a Nimes, rischia ancora lo spareggio salvezza visto che e' terz'ultima a +3 dal Caen che riceve il Reims. Il Psg cerca di evitare una nuova brutta figura in casa dell'Angers.

Il quadro della 36/ma giornata