LaLiga: volata per il quarto posto Champions

Il Barcellona si lecca le ferite dello scacco di Anfield diventando arbitro della volata per il quarto posto Champions, in attesa di un probabile secondo titolo nella finale di Coppa del re del 25 col Valencia. Nella penultima giornata riceve il Getafe che ha +3 sul Siviglia e sul Valencia. Il Siviglia ha una perfida trasferta in casa dell'Atletico. Piu' facile il compito del Valencia in casa con l'Alaves. Per il settimo posto che vale l'Europa League l'Athletic, che ospita il Celta, parte da +3 su Real Sociedad, Espanyol e Alaves.

