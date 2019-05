Bundesliga, Bayern vede il titolo

Una vittoria regalerebbe lo scudetto al Bayern nella penultima di Bundesliga, dopo la lunga volata col Dortmund, staccato di 4 punti. Ma i campioni uscenti giocano in casa del Lipsia, terzo in classifica, quindi c'e' qualche pallida speranza per il Dortmund che ospita il Dusseldorf. Nella volata per il quarto posto Francoforte e Leverkusen partono da +2 su Wolfsburg e Moenchengladbach e +3 su Hoffenheim. Una vittoria su Magonza e Schalke lancerebbe il testa e testa tra Francoforte e Leverkusen.

Il quadro della 33/ma giornata (RISULTATI E CLASSIFICA)