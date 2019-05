F1: test Barcellona, sono quattro i piloti Ferrari impegnati

Saranno quattro i piloti Ferrari impegnati nel test al Circuit de Barcelona-Catalunya, in programma nella settimana successiva al Gran Premio di Spagna, martedì 14 e mercoledì 15 maggio. La Scuderia Ferrari Mission Winnow scenderà in pista con due monoposto, dato che una delle SF90 sarà a disposizione di Pirelli per i test gomme. Il 14 maggio Charles Leclerc guiderà per Ferrari, mentre Sebastian Vettel si metterà a disposizione del fornitore unico di pneumatici.

Il giorno seguente Leclerc testerà per Pirelli, mentre sulla SF90 farà il proprio ritorno Antonio Fuoco, ex pilota della Ferrari Driver Academy (FDA) e ora uno dei quattro ragazzi che si alternano al simulatore. Per lui sarà il terzo test con la Scuderia dopo quelli del 2015 a Spielberg e del 2016 proprio a Barcellona. In totale il pilota italiano ha percorso fin qui 856 km al volante di una Ferrari. Al test prenderà parte anche Callum Ilott, pilota FDA, che martedì sarà al volante dell'Alfa Romeo. Per il giovane inglese attualmente impegnato in Formula 2 si tratta dell'esordio assoluto al volante di una monoposto della massima categoria.