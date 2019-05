Champions League: in campo Ajax Tottenham 2-1 DIRETTA

In campo Ajax-Tottenham 2-1 DIRETTA semifinale di ritorno di Champions League.

LA CRONACA

56' Il brasiliano supera in velocità Blind e batte Onana: 2-1!

55' GOL DI LUCAS! IL TOTTENHAM ACCORCIA LE DISTANZE!

53' CHE PARATA DI ONANA! Il portiere camerunense salva sul tiro a botta sicura di Alli.

52' Rose commette fallo ai danni di Ziyech: calcio di punizione per l’Ajax.

50' Cartellino giallo.

49' Rose sbaglia il cross per Llorente; Blind allontana il pallone senza pensarci due volte.

46' SI RIPARTE!

45' FINE PRIMO TEMPO! L’Ajax torna negli spogliatoi in vantaggio di due reti.

44' Due minuti di recupero!

42' Passaggio troppo lungo di Ziyech per Mazraoui che non riesce a tenere il pallone in campo. Si ripartirà con una rimessa dal fondo in favore degli Spurs.

39' Rose tenta il cross dalla sinistra, ma ci pensa De Ligt ad allontanare il pallone di testa.

36' Sinistro potente e preciso di Ziyech sul quale Lloris non può nulla: raddoppio Ajax!

35' CHE GOL DI ZIYECH! 2-0 AJAX!

33' Problemi per Sissoko che sembra comunque determinato a rimanere in campo.

30' TADIC! Contropiede veloce dell’Ajax guidato da Ziyech che serve in area di rigore Tadic, ma l’ex Southampton angola troppo il suo sinistro.

28' Lucas Moura tenta la conclusione al volo, ma il pallone termina lontano dalla porta dell’Ajax.

27' Il Tottenham non molla: calcio d’angolo.

24' LUCAS MOURA! Un’altra occasione per gli Spurs: tiro potente ma poco angolato, parata facile per Onana.

23' SON! Tiro centrale: Onana blocca il pallone.

22' Tagliafico prova a servire Tadic in profondità, ma è bravo Vertonghen a chiudere.

19' Passaggio sbagliato di Ziyech per Tadic che non può tenere in campo il pallone: rimessa laterale per gli Spurs.

16' Cartellino giallo per Sissoko.

15' Possesso palla dell’Ajax che prova ad abbassare i ritmi del match.

12' ALLI! Tiro che termina a lato.

10' Intervento provvidenziale di De Jong che impedisce a Son di calciare in porta.

7' PALO DI SON! Onana battuto, solo il legno può salvare l’Ajax!

6' Colpo di testa vincente del difensore olandese: 1-0!

5' GOL DI DE LIGT! AJAX IN VANTAGGIO!

3' MIRACOLO DI LLORIS! Intervento super del portiere francese che nega il gol a Tadic!

1' SI COMINCIA!

Chi supera il turno trova in finale il Liverpool. A Londra e' finita 1-0 per i Lancieri.

Vincere sempre', giovane Ajax vede la finale - "Vincere" è la parola d'ordine, ma anche il credo filosofico, dell'Ajax versione 3.0, che andrà all'assalto della finale di Champions League, come non accade dal 1996, a Roma, quando i Lancieri di Amsterdam furono sconfitti dalla Juve ai rigori. Era l'Ajax dei Littmanen e dei Van der Sar. Era un altro calcio. All'andata, sul campo del Tottenham, la squadra allenata da Erik Ten Hag ha posto le basi per la prosecuzione di un sogno che, a inizio stagione, sembrava proibito. Però, potrebbe non bastare. "Domani dobbiamo vincere e cercare di fare del nostro meglio - le parole dell'allenatore che ha rinverdito i fasti del calcio totale, aggiornandolo con il dinamismo e la velocità del calcio contemporaneo -. Non dobbiamo pensare alla partita d'andata, né fare paragoni con altri avversari come Real Madrid e Juventus, perché le squadre di Premier giocano con intensità maggiore. Per guadagnarci la finale bisogna andare oltre i nostri limiti". "Dovremo essere aggressivi, come se all'andata fosse finita 0-0 - aggiunge Daley Blind, figlio di Danny che vinse la Champions con l'Ajax nel 1995 (in finale contro il Milan: decise Kluivert nel finale), ma la perse nel 1996 -: il pubblico ci darà una grossa mano. In fondo è come se avessimo vinto il primo tempo di una partita: resta il secondo da giocare".