Champions League: Liverpool-Barcellona, Klopp sogna l'impresa

Tentare l'impossibile, fare come la Roma un anno fa. E' questo il compito che si è dato il Liverpool nella semifinale di ritorno di Champions che si gioca domani ad Anfield. All'andata a Barcellona i Reds hanno giocato quasi alla pari ma perso per 3-0 quando Messi ha deciso di far vedere chi è il re del calcio. Bisogna quindi rimontare tre reti come fecero l'anno scorso, nei quarti, i giallorossi di Di Francesco che però al Camp Nou avevano perso 4-1. All'Olimpico successe il miracolo e a far fuori la Roma fu proprio il Liverpool, in quella doppia semifinale di cui il grande ex Salah fu protagonista. "Non dobbiamo pensare a quella rimonta della Roma, che tra l'altro aveva segnato una rete in trasferta, cosa che a noi non è riuscita - spiega Jurgen Klopp -. Quel precedente ci dà comunque qualche speranza, ma non voglio ricordarlo troppo: il ricordo di Roma potrebbe voler dire motivare ancora di più quelli del Barcellona e noi non vogliamo concedere loro questo vantaggio". Oltretutto, il tecnico dei Reds deve fare i conti con assenze pesanti, che penalizzeranno l'attacco, come quelle di Salah e Firmino.

"Non ci saranno - conferma Klopp -, anche se spero di recuperare Mo (Salah n.d.r.) per la partita di domenica prossima contro il Wolverhampton. Faremo tre partite in sei giorni, è molto ma dobbiamo adattarci". Il Liverpool rischia di dover fare a meno anche di Keita, mentre Van Dijk si è allenato a parte, ma domani ci sarà. Cosa deve cambiare rispetto all'andata? "Il risultato", scherza Klopp che poi rivela di aver detto a Messi, a fine partite, "perché ci hai fatto questo?". Il ricordo dell'impresa della Roma è anche nei discorsi della vigilia di Ernesto Valverde, tecnico del Bara. "E' una cosa che abbiamo ben chiara - dice -, perché certe esperienze servono, e l'anno scorso a Roma non stavamo bene. Ma il bello del calcio è che ti dà sempre un'altra opportunità. Sappiamo ciò che ci stiamo giocando, e siamo mentalmente pronti. Il risultato della partita di andata non cambia le cose, e non dobbiamo pensarci".