Champions: Klopp "Barca? Non pensiamo ad una rimonta come quella della Roma"

"Salah ha avuto una commozione cerebrale. Ora sta meglio ma non è abbastanza in forma da un punto di vista medico e domani non sarà a disposizione, e anche Firmino": così il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, nella conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions contro il Barcellona, dopo il 3-0 subito all'andata.

Possibile una rimonta come quella della Roma un anno fa, che dopo aver perso 4-1 si era qualificata vincendo 3-0 al ritorno? "Non ci dobbiamo pensare e poi i giallorossi all'andata avevano segnato due gol", ha risposto Klopp.