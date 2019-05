Serie A: Empoli Fiorentina con il dubbio Chiesa

Allenamento mattutino per la Fiorentina, sotto gli occhi attenti del patron Andrea Della Valle arrivato in mattinata al centro sportivo 'Davide Astori', in vista del derby di domenica a Empoli. Ma con i compagni non si è allenato Federico Chiesa per un attacco febbrile. La sua situazione fisica sarà valutata nelle prossime ore e resta da capire se potrà partecipare all'allenamento di rifinitura domani. Per il momento la sua presenza domenica prossima contro l'Empoli resta in dubbio.

Probabili formazioni di Empoli-Fiorentina.

Empoli (3-5-2): 69 Dragowski; 5 Veseli, 32 Rasmussen, 43 Nikolaou; 2 Di Lorenzo, 8 Traorè, 10 Bennacer, 8 Krunic, 6 Pajac; 11 Caputo, 17 Farias. (1 Provedel, 21 Perucchini, 28 Capezzi, 18 Acquah, 4 Brighi, 7 Mchedlidze, 37 Oberlin, 48 Ucan). All.: Andreazzoli. Squalificati: nessuno. Diffidati: Capezzi, Acquah, Veseli, Traorè. Indisponibili: Polvani, La Gumina, Diks, Antonelli, Silvestre, Maietta, Dell'Orco.

Fiorentina (3-5-2). 1 Lafont; 4 Milenkovic, 20 Pezzella, 5 Ceccherini, 11 Mirallas, 17 Veretout, 24 Benassi, 26 Fernandes, 3 Biraghi; 25 Chiesa, 29 Muriel. A disp.: 67 Ghidotti, 33 Brancolini, 2 Laurini, 31 Vitor Hugo, 16 Hancko, 6 Norgaard, 8 Gerson, 14 Dabo, 18 Beloko, 19 Montiel, 9 Simeone, 28 Vlahovic. All..: Montella. Squalificati: nessuno. Diffidati: Chiesa, Dabo. Indisponibili: Pjaca, Terracciano. Arbitro: Irrati di Pistoia. Quote Snai: 2.30; 3.70; 2.90.