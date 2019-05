Serie A: Chievo Spal, formazioni

Chievo-Spal in campo sabato alle 18.

Sospiro di sollievo in casa Spal, che supera l'emergenza difesa in vista della partita col Chievo che potrebbe dare ai biancazzurri la matematica certezza della salvezza con tre giornate d'anticipo. Alla squadra di Semplici potrebbe bastare anche un pari. In settimana destavano qualche preoccupazione le condizioni di Bonifazi (distorsione alla caviglia) e Felipe (risentimento muscolare). Con Simic out da un paio di settimane, nel conto andava messa anche l'assenza dello squalificato Vicari. Poi, progressivamente, l'allarme è rientrato e tutti i difensori hanno recuperato. Ranghi quasi al completo anche a centrocampo, dove ha ripreso a lavorare col gruppo Marko Jankovic. In sostanza l'unico indisponibile per problemi fisici rimane il laterale Lorenzo Dickmann.

Probabili formazioni Chievo-Spal.

Chievo (4-3-1-2): 1 Semper, 27 Depaoli, 14 Bani, 12 Cesar, 44 Jaroszynski, 13 Kiyine, 4 Rigoni, 56 Hetemaj, 55 Vignato, 69 Meggiorini, 9 Stepinski. (67 Caprile, 33 Andreolli, 40 Tomovic, 43 Ndrecka, 8 Diousse, 7 Piazon, 31 Pellissier, 10 Pucciarelli). All.: Di Carlo. Squalificati: Barba e Leris. Diffidati: Stepinski, Diousse. Indisponibili: Seculin, Schelotto.

SPAL (3-5-2): 2 Viviano; 4 Cionek, 27 Felipe, 14 Bonifazi; 29 Lazzari, 11 Murgia, 6 Missiroli, 19 Kurtic, 93 Fares; 37 Petagna, 10 Floccari. (A disp: 1 Gomis, 12 Fulignati, 17 Poluzzi, 5 Simic, 13 Regini, 33 Costa, 16 Valdifiori, 24 Dickmann, 28 Schiattarella, 8 Valoti, 7 Antenucci, 43 Paloschi, 95 Jankovic). All.: Semplici. Squalificati: Vicari. Diffidati: Felipe e Missiroli. Indisponibili: nessuno. Arbitro: Ros di Pordenone. Quote Snai: 3.30; 3.05; 2.40.