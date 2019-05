La mazzata subita da super Messi, pur giocando a tratti molto bene, potrebbe avere ripercussioni per il Liverpool anche nella spietata volata scudetto col City a 180' dalla fine. IL Newcastle dell'ex tecnico Benitez è salvo, ha già battuto il City, ha vinto in casa del Leicester e i Reds giocano 72 ore dopo la Champions. Il City, che è in vantaggio di un punto, gioca lunedì ospitando il Leicester e appare nettamente favorito. Sfida palpitante anche nella volata Champions con Tottenham e Chelsea in vantaggio che non possono concedersi distrazioni con Bournemouth e Watford. Ma il ko con l'Ajax e i tanti infortuni sono una trappola per gli Spurs. Arsenal e United in crisi sperano di rientrare in corsa anche perché giocando contro Huddersfield e Brighton.

Il quadro della