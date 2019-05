LaLiga, apre il Siviglia con il Leganes - LIVE

Aria di triplete per il Barcellona che ha travolto il Liverpool dopo avere rischiato parecchio. Solo una formalità la trasferta di Vigo in una Liga in cui il Real Madrid rischia l'ennesima brutta figura con un Villarreal in corsa per la salvezza. A tre turni dalla fine si infiamma la volata Champions con Getafe e Siviglia a pari punti che affrontano avversari poco consistenti come Girona e Leganes. Pallide possibilità di inserirsi per il Valencia che gioca in casa dell'Huesca.

Il quadro della 36/ma giornata (RISULTATI E CLASSIFICA)