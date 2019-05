Bundesliga: Bayern prova allungo LIVE

Il Bayern ha fallito il colpo del ko nella volata scudetto pareggiando col Norimberga e non sfruttando la sconfitta in casa del Dortmund con lo Schalke. Le due squadre sembrano avere il braccino corto, ma i bavaresi possono mettere pressione agli avversari visto che ospitano l'Hannover e giocano prima del Borussia che ha una trasferta impegnativa col Brema. Il calendario si è divertito a proporre due sfide dirette per il quarto posto, Leverkusen-Francoforte e Moenchengladbach-Hoffenheim. Se il Francoforte (che è a +3) perde rientrano in gioco tutte.

Il quadro della 32/ma giornata (RISULTATI E CLASSIFICA)